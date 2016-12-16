Fırat Anlı hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Gültan Kışanak ile birlikte tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Anlı’nın da aralarında bulunduğu yedisi tutuklu 51 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

Anlı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü propagandası yapmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme suçlarına yardım etme" suçlarından da 31,5 yıldan 89 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı 25 Ekim’de gözaltına alınmış ve 30 Ekim’de tutuklanmıştı. 1 Kasım 2016’da Diyarbakır Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.

Diyarbakır Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak hakkında 230 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kartpostaldaki “heval” delil sayıldı

İddianamede Anlı'nın PKK’nin telsizden verdikleri talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin imkanlarını kullandığı ifade edildi.

2014-2016 yılları arasında Diyarbakır'da katıldığı 9 ayrı basın açıklaması, cenaze töreni, yürüyüş ve panelde yaptığı konuşmaları, özyönetim konulu panele katılması, Cizre ve Sur'daki hak ihlallerine ilişkin katıldığı basın açıklamaları, belediyecilik faaliyetleri ve Diyarbakır'ın sorunlarına ilişkin tuttuğu notlar, Avrupa Yerel Bölgesel Yönetim Kongresinin toplantısına aldığı notlar ve yurtdışındaki kardeş belediyelerin listesi iddianamede suç delilleri arasında gösterildi.

Ayrıca bir hükümlünün cezaevinden Anlı'ya gönderdiği ve üzerinde dağlık arazi fotoğrafı olan kartpostalda Anlı'ya "Heval" diye hitap etmesi de delil sayıldı.