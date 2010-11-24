Fırat: Abdullah Öcalan BDP'nin üstünü çizebilir

T24 - Kürt yazar Ümit Fırat, Abdullah Öcalan ve Osman Baydemir arasında çıkan gerginlik ve olası CHP-BDP ittifakıyla ilgili görüşlerini anlattı. İmralı'nın Öcalan'ı kutsallaştırdığını belirten Fırat, Öcalan'ın salıverilmesi sürecinin başlayabileceğini söyledi.



Ümit Fırat, İmralı'daki PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir arasında çıkan gerginlik ve olası CHP-BDP ittifakıyla ilgili görüşlerini anlattı. Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Fırat, "Öcalan BDP yerine yeni bir parti önerebilir. DEHAP'a da böyle yaptı. BDP'nin de üstünü çizebilir. Resmi bir siyaset Öcalan tarafından zaten istenmiyor. Vaktiyle öyle kurmuş çatıyı. Yeni bir Kürt otorite istemiyor" dedi.



Kürt yazar Ümit Fırat, olası bir CHP-BDP iktidarı için "CHP'nin altı oku var, o altı okun içinde milliyetçilik de var. Milliyetçilikle sol nasıl bir araya getirildi. Milliyetçilik sol değildir. BDP'ye uymuyor bu. Buna CHP değil de Ak Parti daha uygundur. BDP'nin sistem içinde bir parti olması Ak Parti ile ittifakı ile daha uygundur. BDP ve CHP arasında kan uyuşmazlığı var" dedi.





"Öcalan BDP'nin üstünü çizebilir"



Ümit Fırat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve İmralı'daki Abdullah Öcalan arasındaki gerginliğin Baydemir'in istifasını getirip getirmeyeceğiyle ilgili, "Bu istifa baskısıyla değil, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaması konusunda bir baskıyla çözülür. Osman Baydemir'i pasifize ederler. Başkan sıfatı kalır ama icraatlarında sekme olabilir" şeklinde konuştu.



Fırat, BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'ın "Sayın Öcalan da herkes gibi bir insan" yönündeki açıklamaların Öcalan'da ne gibi bir tepki yaratabileceği yönündeki sorusuna, "Avukat görüşmelerinde buna yanıt verecektir. Öcalan BDP yerine yeni bir parti önerebilir. DEHAP'a da böyle yaptı. BDP'nin de üstünü çizebilir. Resmi bir siyaset Öcalan tarafından zaten istenmiyor. Vaktiyle öyle kurmuş çatıyı. Yeni bir Kürt otorite istemiyor" cevabını verdi.



"İmralı Öcalan'ı kutsallaştırıyor"



Fırat, Öcalan'ın İmralı'da olmasının ona kutsallık atfettiğini söyleyerek, "Onun İmralı'da olmasının tabanı üzerinde manevi bir ağırlığı var. İmralı'da olması Öcalan'ı kutsallaştırıyor. O artık manevi bir şey. Dışarıda olması, sıradan bir hayat sürmesi meydanlarda, mitinglerde olmasından yanayım. Tabii ki çok acılar yaşandı ama böyle olmalı" dedi.





"Öcalan salıverilmeli"



Fırat, Öcalan'ın salıverilme olasılığı olup olmadığı sorusuna ise "Tabii ki kısa süreçte, 1-2 ay içinde bu mümkün değil. Ama Öcalan ile ilgili böyle bir süreç başlayabilir. Böylece silahlı çatışma dosyası kapanır. Öcalan'ın hapisteyken ölmesi çok kötü olur. İnsanlar onun öldürüldüğünü düşünürler. Bu da bir yas süreci başlatır. Toplum olarak yas, kültürümüzde var. Atatürk için resmi bir yas günü var. Böyle bir şey olması kötü sonuçlar doğurur" yanıtını verdi.



Fırat, Öcalan'ın salıverilmesi yanlısı olduğunu sözlerine ekledi.





