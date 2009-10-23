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Firariler nezarethaneden nasıl kaçtı?

İki zanlının nasıl firar ettikleri Emniyet kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı.

23 Ekim 2009 03:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bulunan ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile ortak kullanılan nezarethanede yaşanan film gibi firar olayı büyük yankı yarattı.

Uyuşturucu satıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlının nasıl firar ettikleri Emniyet kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı.

İddiaya göre iki arkadaş önce nezarethanenin demirlerini hem alttan hem de üst taraftan esnetmeyi başardı. Akşam gazetesinin haberine göre, zayıf olan iki zanlı, birbirlerine yardım ederek yaklaşık 15 cm. aralıklı parmaklıkları aşarak koridora çıktı. Nöbetçi polise görünmeden bir üst kata ulaşan iki zanlı buradan bahçeye ulaşmayı başardı. Firarilerden biri dış kapıdaki nöbetçi polisin fark etmesiyle yakalanırken diğeri kayıplara karıştı.

24 saat kamerayla izlenen ve en korunaklı yerlerden biri olarak gösterilen nezarethanedeki firar, Emniyet'te deprem etkisi yarattı. Görüntülerde nezarethanelerden sorumlu olan iki polis memurunun olay anında uyumadığı da anlaşıldı. İki memur tedbirsiz' davrandıkları gerekçesiyle açığa alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, gazetecilerin kendisine konuyla ilgili olarak yönelttiği sorularına kısa bir cevap vermekle yetindi.  Çapkın, 'Beyanat vermeye gerek yok. Gereğini yaptık biz' dedi.

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