T24 LogoT24 Logo
Gündem

Firari yavru ayıyı itfaiyeciler yakaladı

TRABZON, (DHA) - TRABZON’da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan ve tedavisi sırasında kaçan yavru ayı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı

05 Eylül 2017 16:16

TRABZON, (DHA) - TRABZON’da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan ve tedavisi sırasında kaçan yavru ayı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından önceki gece saat 01.00 sıralarında Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi’nde yol üstünde hafif yaralı olarak yakalanan yavru ayı tedavisi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Tedavi işlemlerine başlanan yavru ayı aniden kafesten kaçarak lojmanlar bölgesinde dolaşmaya başladı. Yavru ayının yakalanmasında başarılı olamayan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye personeli sabahın erken saatlerinde Toklu Mahallesi’nde bulunan alanda yavru ayıyı yakalayarak yetkililere teslim etti.
Yavru ayının Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, bulunduğu Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi’ndeki araziye geri bırakılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHATRABZONda Orman Bölge MüdürlüğüBüyükşehir BelediyesiOrman Bölge MüdürlüğüKöprübaşıBüyükdoğanlı MahallesindeTrabzon Orman Bölge MüdürlüğüneTedaviYavruToklu MahallesindeOrman Bölge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24