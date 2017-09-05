Firari yavru ayıyı itfaiyeciler yakaladı

TRABZON, (DHA) - TRABZON’da Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaralı olarak bulunan ve tedavisi sırasında kaçan yavru ayı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından önceki gece saat 01.00 sıralarında Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi’nde yol üstünde hafif yaralı olarak yakalanan yavru ayı tedavisi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Tedavi işlemlerine başlanan yavru ayı aniden kafesten kaçarak lojmanlar bölgesinde dolaşmaya başladı. Yavru ayının yakalanmasında başarılı olamayan Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye personeli sabahın erken saatlerinde Toklu Mahallesi’nde bulunan alanda yavru ayıyı yakalayarak yetkililere teslim etti.

Yavru ayının Orman Bölge Müdürlüğü’ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından, bulunduğu Köprübaşı İlçesi Büyükdoğanlı Mahallesi’ndeki araziye geri bırakılacağı bildirildi.

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