Firari uyuşturucu tacirleri yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'de, \'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' ve \'hükümlü veya tutuklunun kaçması\' suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 firari, yakalandı.

\'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' ve \'hükümlü veya tutuklunun kaçması\' suçlarından haklarında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan T.Ç. ve B.B., Nevşehir\'de yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. ve B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nevşehir E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.