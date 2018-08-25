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Firari silah kaçakçısı operasyonla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, silah kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Erkan B

25 Ağustos 2018 19:26

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, silah kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden Erkan B., polisin operasyonuyla yakalandı.
Haziran ayında Düzce\'de bulunan cezaevinden izinli olarak çıkan Erkan B. firar etti. Erkan B.\'nin Bolu\'ya geldiği tespit edildi. Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erkan B.\'yi takibe alarak Sümer Mahallesi\'nde saklandığı eve düzenlendiği operasyonla yakaladı. Erkan B.\'nin saklandığı evde ve aracında yapılan aramalarda metanfetamin, esrar ve skunk maddesi ele geçirildi. Erkan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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