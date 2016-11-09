"Firari savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'daki adresi tespit edildi" iddiası

Hakkında yakalama kararı bulunan Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten Türkiye’nin başına 300 bin lira ödül koyarak en çok aranan teröristler listesinin gri kategorisine koyduğu firari savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı evin adresinin tespit edildiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 'FETÖ'nün kumpas davalarının bir numaralı şüphelisi olan Zekeriya Öz’ün izini süren Türkiye, eski savcının Gürcistan üzerinden Almanya’ya geçtiğini, burada FETÖ ile bağlantısının devam ettiğini belirledi.

Türkiye, hazırladığı iade dosyasını Almanya’ya gönderdi. Öz’ün, Stuttgart Feuerbach’ta Mehmet T., Almanya Wallstrasse 148 Offenbach’ta bulunan Samanyolu TV binası ile Mahmut Ç.’nin Waldstrasse 184 Offenbach adresindeki evinde kaldığı bilgisi de dosyada yer aldı.

Öz’ün örgüt adına faaliyetler yürüttüğü, örgütün yurtdışına kaçan üyeleriyle bağlantı kurarak toplantılar yaptığı da dosyaya konuldu.

"Yeniden yapılanıyorlar"

İstihbarat birimleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kilit isimlerin kaçtığı Avrupa ülkelerinde FETÖ’nün yeniden yapılanmaya gittiği bilgisine de ulaştı. FETÖ üyelerinin kendi aralarında haberleştikleri ByLock ve Eagle’ın deşifre olmasından sonra yeni bir çalışma içine girdikleri belirlendi.

Yurtdışına kaçan FETÖ üyelerinin artık kendi aralarında haberleşmek için PGP (pretty good privacy) kullanmaya başladıkları, buradan haberleşerek organize olmaya çalıştıkları ileri sürüldü.