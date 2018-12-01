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Firari mahkûm, operasyonla yakalandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'te hırsızlık suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden M

01 Aralık 2018 16:19

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'te hırsızlık suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden M.Y., Nizip\'te polis operasyonu ile yakalandı.
Gaziantep Açık Cezaevi\'nde hırsızlık suçundan hükümlü bulunan M.Y., yaklaşık 2 ay önce firar etti. M.Y.\'nin Nizip ilçesinde Hafız Paya Mahallesi\'ndeki bir evde saklandığını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.Y.\'yi yaşanan kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyete götürülen M.Y. sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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