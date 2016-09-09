Firari mahkûm cezaevi arkadaşının eşini öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde cezaevinden firar eden 30 yaşındaki S.G., cezaevindeki arkadaşının eşi 29 yaşındaki Esen Yaman'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası S.G. gözaltına alındı.

Olay bugün (cuma) saat 02.00'de Sevgi Mahallesi 669 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı öğrenilen Esen Yaman, apartman girişinde S.G. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G. belinden çıkardığı tabancayla Yaman'a ateş etti.

Talihsiz kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, S.G. taksiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesi üzerine dışarıya çıkan apartman sakinleri, Yaman'ı yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaman'ın öldüğü belirlendi. Yaman'ın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cezaevi firarisi

Yaman'ın ölümü üzerine arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, cinayet zanlısı S.G.'yi Limontepe semtinde olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı.

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından S.G. Cinayet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu katil zanlısı S.G.'nin 'yaralama' suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firar ettiği belirlendi.

Sorgusu süren S.G.'nin öldürdüğü Esen Yaman'ın ise cezaevindeki arkadaşının eşi olduğu ileri sürüldü. S.G.'nin Esen Yaman'ı neden öldürdüğü ile ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.