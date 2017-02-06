Firari iş adamı Erol Aksoy Paris'e kaçmış

‘Nitelikli zimmet’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen İktisat Bankası’nın eski sahibi, batık bankacı Erol Aksoy’un Paris’e kaçtığı öğrenildi.

Yargıtay, TMSF’ye devredilen İktisat Bankası’nda “nitelikli zimmet” suçundan Aksoy’un aldığı 8 yıl 4 aylık hapis cezasını geçtiğimiz ekim ayında oybirliğiyle onamıştı.

İnfaz savcılığı da hapsi kesinleşen Aksoy hakkında yakalama kararı çıkardı. Polisin her yerde aradığı Aksoy’un yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Habertürk'ün haberine göre, 5 aydır ortalarda görünmeyen Erol Aksoy’un İstanbul Tarabya’da bulunan evine ve bir zamanlar sık sık gittiği Büyükada’ya uğramadığı da öğrenildi. Hiçbir yerde izine rastlanmayan Erol Aksoy’un Fransa’nın başkenti Paris’te olduğu belirtiliyor.

Nasıl kaçtı?

Hakkında yakalama ve yurtdışı yasağı kararı bulunan Aksoy’un nasıl yurtdışına kaçtığı ise merak konusu. Erol Aksoy ile İktisat Bankası’nın yöneticileri Cenap Önal, Fikret Güler, Cüneyt Sel ve Roy Arto Gevrekyan’a ilişkin karar, 16 Aralık 2015’te alındı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, oybirliği ile verdiği kararda Aksoy’a “nitelikli zimmet” suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 5 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Eşi İnci Aksoy ise beraat etti. Bazı sanıklar kararı temyiz etti. Yargıtay 7. Ceza Dairesi de ekim ayında temyiz incelemesini tamamlayıp yerel mahkemenin kararını onadı. Ceza alan sanıklar hakkında yurtdışına çıkma yasağı da konuldu.

3 YIL ÜZERİNDE CEZA ALANLARA YAKALAMA

İnf az savcılıkları tarafından uygulanan usule göre, 3 yıla kadar alınan hapis cezalarında sanıktan 10 gün içinde teslim olması isteniyor. 3 yılın üzerindeki hapis cezalarında yakalama kararı çıkarılıyor.

2001 YILINDA TMSF’YE DEVREDİLDİ

İktisat Bankası, 15 Mart 2001’de TMSF’ye devredildi. Aynı yıl 17 Aralık’ta bankacılık lisansı kaldırıldı.