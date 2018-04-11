Firari hükümlü Kuşadası'nda yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, \'kasten öldürme\' suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, polisin bir eve düzenlediği operasyonda yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmasıyla, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \'kasten adam öldürme\' suçundan verilen 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y.\'nin, Kadınlar Denizi Mahallesi\'ndeki bir evde gizlendiğini belirledi. Bu sabah eve operasyon düzenleyen polis, A.Y.\'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., tutuklandı.



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