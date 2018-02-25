Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 35 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Murat Evren (39), kovalamaca sonucu yakalandı.

\'Basit yaralama, mala zarar verme, hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' gibi suçlardan yargılandığı davalardan toplam 35 yıl 7 ay 29 gün hapis ile 169 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Murat Evren, hakkındaki hükmün kesinleşmesi üzerine bulunduğu Ceyhan Mercimek Açık Cezaevi\'nden firar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Evren\'in Adana\'nın Yeşiloba Mahallesi\'nde saklandığı tespit etti. Ekipler hükümlüyü yakalamak için bir ay boyunca evi takibe aldı. Polis, Evren\'i kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Evren, sevk edildiği Adana Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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