T24 LogoT24 Logo
Gündem

Firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 35 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Murat Evren (39), kovalamaca sonucu yakalandı

25 Şubat 2018 13:33

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 35 yıl 7 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Murat Evren (39), kovalamaca sonucu yakalandı.
\'Basit yaralama, mala zarar verme, hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama\' gibi suçlardan yargılandığı davalardan toplam 35 yıl 7 ay 29 gün hapis ile 169 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Murat Evren, hakkındaki hükmün kesinleşmesi üzerine bulunduğu Ceyhan Mercimek Açık Cezaevi\'nden firar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Evren\'in Adana\'nın Yeşiloba Mahallesi\'nde saklandığı tespit etti. Ekipler hükümlüyü yakalamak için bir ay boyunca evi takibe aldı. Polis, Evren\'i kovalamaca sonucu yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Evren, sevk edildiği Adana Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMurat EvrenCeyhan Mercimek Açık CezaeviAsayişMüdürlüğü ArananBüro AmirliğiEvren Adana Yeşiloba MahallesiEkiplerPolis EvrenEmniyettekiAdana AdliyesindeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24