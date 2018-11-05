T24 LogoT24 Logo
Gündem

Firari hükümlü, kardeşinin ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, 16 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Kaya (50), kardeşinin ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı

05 Kasım 2018 17:59

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, 16 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Uğur Kaya (50), kardeşinin ehliyetiyle araç kullanırken yakalandı.
Pamukova D-650 Karayolu Üçevler Mahallesi\'nde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilin sürücüsünün gösterdiği İ.K. adına düzenlenmiş ehliyetteki fotoğraftan şüphelendi. Yapılan araştırmada, ehliyetin İ.K.\'ye, fotoğrafın ise aracı kullanan kardeşi Uğur Kaya\'ya ait olduğu belirlendi. Kaya\'nın, 16 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan Uğur Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sakarya DHA SAKARYA PamukovaUğur KayaPamukova D650 KarayoluMahallesiYapılanKayaGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24