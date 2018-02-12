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Firari hükümlü İzmir'de yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, polisin düzenlediği operasyonda, 26 suçtan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Özgür Ş

12 Şubat 2018 18:46

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, polisin düzenlediği operasyonda, 26 suçtan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Özgür Ş. (31) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat’ta, hakkında 26 suçtan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Özgür Ş.’nin kentte olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Çimentepe Mahallesi’nde Özgür Ş.’nin kullandığı otomobil durduruldu. Bu sırada, aracından inerek, kaçmaya başlayan Özgür Ş., birkaç sokak ileride polisler tarafından yakalandı.
MAHALLELİ POLİSE SALDIRDI
Şüphelinin gözaltına alınması üzerine mahalle sakinlerinden bazı kişiler, polis aracına zarar vererek, polise saldırdı. Olaya karışan E.K. (16), F.K. (28), G.C. (31), O.C. (28), H.C. (49), I.A. (24), F.S.S. (19), Y.Y. (40), S.K. (31) ve H.K. (29), gözaltına alındı. Aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulunan Özgür Ş. ile polise saldıran 10 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgür Ş. ve 6 kişi tutuklanırken, 4 kişi de serbest bırakıldı.

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