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Firari Hizbullahçı'dan mesaj var

Tahliyesinin ardından kayıplara karışan Hizbullah’ın önemli isimlerinden Edip Gümüş'ten fotoğraflı ramazan mesajı...

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Diyarbakır Cezaevi’nden tahliyesinin ardından kayıplara karışan ve İran’da olduğu tahmin edilen Hizbullah’ın önemli isimlerinden Edip Gümüş’e ait bir fotoğraf yayınlandı.

Firari Hizbullahçı mesaj yolladı

Gümüş, firarının ardından yayınlanan ikinci fotoğrafında dizüstü bilgisayarının önünde çalışırken görülüyor. Gümüş, fotoğrafıyla örgüte yakın internet sitelerinden yayınlanan ramazan mesajında, “Bazı kardeşlerimiz ‘Tesettür seferberliği’ adıyla yeni bir süreç başlattı. Kardeşlerimiz bu konuda özel bir çaba içerisine girmeli. Erkek kardeşler, ailesini, yakınlarını tesettür konusunda bilinçlendirmeli, tesettürün yaygınlaştırılmasına katkı sunmalı” çağrısı yaptı.

Gümüş, Hizbullah üyesi kadınlara da “Tesettürlerinize azami derecede dikkat edin, yakınlarınızı ziyaret ederek, İslami tesettüre riayet etmemenin haram olduğunu anlatın” direktifi verdi.


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