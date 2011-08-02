Firari Hizbullahçı'dan mesaj var

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Gümüş, firarının ardından yayınlanan ikinci fotoğrafında dizüstü bilgisayarının önünde çalışırken görülüyor. Gümüş, fotoğrafıyla örgüte yakın internet sitelerinden yayınlanan ramazan mesajında, “Bazı kardeşlerimiz ‘Tesettür seferberliği’ adıyla yeni bir süreç başlattı. Kardeşlerimiz bu konuda özel bir çaba içerisine girmeli. Erkek kardeşler, ailesini, yakınlarını tesettür konusunda bilinçlendirmeli, tesettürün yaygınlaştırılmasına katkı sunmalı” çağrısı yaptı.Gümüş, Hizbullah üyesi kadınlara da “Tesettürlerinize azami derecede dikkat edin, yakınlarınızı ziyaret ederek, İslami tesettüre riayet etmemenin haram olduğunu anlatın” direktifi verdi.