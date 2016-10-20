Firari goril Kumbuka beş litre meyve suyu içmiş

Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki kafesinden kaçan goril Kumbuka'nın, özgür dakikalarında, bulduğu beş litre yoğunlaştırılmış kuş üzümü suyunu içip bitirdiği bildiriliyor.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, gümüş sırtlı batı vadisi gorillerinden Kumbuka, 13 Ekim günü bir fırsatını bulup açık bırakılan kapılardan kaçmayı başardı.

Güvenlik açığını fırsat bilen goril, bakıcıların kaldığı güvenli alana girdikten sonra keşfedilmiş ve uyutularak yaşadığı bölüme geri götürüldü.

200 kiloya yakın ağırlıktaki dev erkek goril, geçtiği alanda, uyuşturulana kadar bakıcılardan biri tarafından başarıyla oyalanmış ve sakinleştirilmişti.

Gorilin tüfekle atılan uyuşturucu iğne ile uyutulması operasyonu için polis çağırılmış ve ziyaretçiler hayvanat bahçesinden tahliye edilmişti.

Ama aslında Kumbuka'nın hiç bir zaman ziyaretçilerin dolaştığı kısma geçmediği ve onlar açısından bir tehdit oluşturmadığı anlaşılıyor.

Kumbuka kaçmak için ne bir parmaklık ya da kilit kırmış, ne de bir cam bölme geçmek zorunda kalmıştı.

Sadece, kapısının açık bırakıldığını farkedip, hayvanat bahçesi çalışanlarının kullandığı deyimle "yer değiştirmişti."

Geçtiği bölümde ise birden geçmişte çok yakın ilişkisi olan bir bakıcıyla karşılaştı.

Bakıcı bu anları şöyle anlatıyor:

"Kumbuka kendi kafesine bitişik olan bir alanı kısa bir süre keşfettikten sonra, burada konsantre kuş üzümü nektarını buldu ve beş litreyi birden kafasına dikip bitirdi."

Bu tatlı ziyafetten kısa bir süre sonra Kumbuka uyuşturularak kafesine geri götürülmüş.