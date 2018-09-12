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Firari FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı ve yakalama kararı bulunan Tuğrul G

12 Eylül 2018 14:16

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışı yasağı ve yakalama kararı bulunan Tuğrul G., Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalandı.
Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı \'Hudut Kartalları\' askerleri, Yunanistan sınırındaki 1\'inci derece askeri yasak bölgede 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, sınırı yasa dışı geçmek isteyen şüphelinin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tuğrul G. olduğu belirlendi. Sınırdaki işlemlerinin ardından Tuğrul G., Edirne Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. 

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