T24 LogoT24 Logo
Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü, Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E

19 Ocak 2019 14:26

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S., Eskişehir\'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü\'nde bölüm şefi olarak çalışırken meslekten ihraç edilen, 2016\'da başlatılan soruşturma kapsamında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan E.S.\'yi, Uluönder Mahallesi\'nde kovalamacayla yakaladı. Gözaltına alınan E.S.\'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA FETÖPDYEskişehirEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleBartın OrmanMüdürlüğüUluönder MahallesiGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24