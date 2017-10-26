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Firari cinayet zanlısı yakalandı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde, 5 gün önce patates tarlasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili aranan cinayet şüphelisi jandarma ekipleri tarafından Muş'ta yakalandı

26 Ekim 2017 15:05

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde, 5 gün önce patates tarlasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili aranan cinayet şüphelisi jandarma ekipleri tarafından Muş\'ta yakalandı. Cinayet zanlısı A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, Ahlat İlçesi\'ne bağlı Güzelsu Köyü\'nde 21 Ekim\'de meydana geldi. Muş\'un Korkut İlçesi Yünören Köyü\'nden mevsimlik işçi olarak Ahlat\'ın Güzelsu Köyü\'ne çalışmaya gelen 51 yaşındaki A.S., tarlada patates toplarken bilinmeyen nedenle tarla sahibi M.N.U. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, mevsimlik işçi A.S. üzerindeki bıçağı çekip tarla sahibi M.N.U.\'nun kalbine sapladı. Ağır yaralananan tarla sahibi M.N.U., çağrılan ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken yolda öldü. 
Cinayet şüphelisi A.S. olayın ardından kayıplara karıştı. Harekete geçen Ahlat Jandarma ekipleri A.S.\'yi dün Muş\'ta yakalandı. Sorgusunun ardından SEGBİS üzerinden mahkemeye sevk edilen A.S. Ahlat Asliye Ceza Mahkemesi tarafından \'Kaçma ve delilleri karartma şüphesi\' nedeniyle tutuklandı.

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