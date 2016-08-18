T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Firari askerlerin iltica talepleri değerlendiriliyor

Yunanistan Ankara'dan firari askerlerin iadesi yönünde resmi bir talep geldiğini teyit etti. Askerlerin iltica taleplerine yönelik incelemeler kapsamında dinlenmelerine ise cuma günü Atina'da başlanacağı bildirildi.

18 Ağustos 2016 23:34


Yunanistan Adalet Bakanlığı Türkiye'den, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerlerinin iadesi yönünde resmi talep geldiğini teyit etti. Yunan Televizyonu Skai'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Türkiye'nin talebinin yasal uygunluğunu incelemeye başlayacağını duyurdu. Habere göre Bakanlık cuma günü incelenen ilgili dosyayı Türkiye'ye gönderecek.

Yunanistan'da değerlendirilecek diğer bir başvuru ise askerlerin siyasi iltica başvurusu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan askerler ‘'Yunan topraklarına yasadışı giriş yaptıkları'' gerekçesiyle tutuklanmıştı. Askerlere ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları gerekçesiyle ikişer ay tecilli hapis cezası verilmişti.

İki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki astsubaydan oluşan sekiz asker tutuklanmalarının ardından Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Avukatları askerlerin ifadelerinde darbe girişiminden habersiz olduklarını söyledikleri bilgisini vermişti. Başvuruların değerlendirme süreci kapsamında subayların dinlenmesine yarın Yüzbaşı Feridun Çoban ile başlanacak.

Hukukçular, Yunanistan'a sığınan TSK mensuplarının iltica talebini en üst yargı organına kadar taşımaları durumunda iltica işlemlerinin aylarca sürebileceğini belirtiyor.

Yıldırım - Tsipras görüşmesi

Öte yandan Yunan basını Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın mevkidaşı Binali Yıldırım ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi. Görüşmede iki liderin genel anlamda Yunanistan –Türkiye ilişkilerini ele aldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan AnkaraAtinaYunanistan Adalet Bakanlığı TürkiyeYunanistanTürkTelevizyonu SkaiAdalet Bakanlığı TürkiyeBakanlıkTürkiyeTemmuzYunanistan DedeağaçYüzbaşı FeridunTSKTsiprasYunanYunanistan Başbakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24