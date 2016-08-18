Firari askerlerin iltica talepleri değerlendiriliyor



Yunanistan Adalet Bakanlığı Türkiye'den, darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk askerlerinin iadesi yönünde resmi talep geldiğini teyit etti. Yunan Televizyonu Skai'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Türkiye'nin talebinin yasal uygunluğunu incelemeye başlayacağını duyurdu. Habere göre Bakanlık cuma günü incelenen ilgili dosyayı Türkiye'ye gönderecek.

Yunanistan'da değerlendirilecek diğer bir başvuru ise askerlerin siyasi iltica başvurusu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir askeri helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçan askerler ‘'Yunan topraklarına yasadışı giriş yaptıkları'' gerekçesiyle tutuklanmıştı. Askerlere ülkeye yasadışı yollardan giriş yaptıkları gerekçesiyle ikişer ay tecilli hapis cezası verilmişti.

İki binbaşı, dört yüzbaşı ve iki astsubaydan oluşan sekiz asker tutuklanmalarının ardından Türkiye'ye iade edilmeleri durumunda can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle siyasi iltica talebinde bulunmuştu. Avukatları askerlerin ifadelerinde darbe girişiminden habersiz olduklarını söyledikleri bilgisini vermişti. Başvuruların değerlendirme süreci kapsamında subayların dinlenmesine yarın Yüzbaşı Feridun Çoban ile başlanacak.

Hukukçular, Yunanistan'a sığınan TSK mensuplarının iltica talebini en üst yargı organına kadar taşımaları durumunda iltica işlemlerinin aylarca sürebileceğini belirtiyor.

Yıldırım - Tsipras görüşmesi

Öte yandan Yunan basını Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ın mevkidaşı Binali Yıldırım ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisine yer verdi. Görüşmede iki liderin genel anlamda Yunanistan –Türkiye ilişkilerini ele aldığı bildirildi.