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FİRARİ ASKER, MİDİBÜS ŞOFÖRÜNÜ REHİN ALDI MERSİN (A.A)

02 Ağustos 2010 19:52

-FİRARİ ASKER, MİDİBÜS ŞOFÖRÜNÜ REHİN ALDI MERSİN (A.A) - 02.08.2010 - Mersin'de birliğinden firar eden asker, bindiği yolcu midibüsünün şoförünü rehin aldı. Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki D-400 karayolu hattındaki hal kavşağı civarında şehiriçi ulaşım hizmeti veren midibüsün şoförünün rehin alındığı yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olay yerinde geniş çaplı operasyon başlattı. İnceleme sonucu, sürücüyü rehin alan kişinin Karacailyas Mahallesi'ndeki 3. Ulaştırma Birliği'nde vatani görevini yapan bir asker olduğunu belirleyen polis ekipleri ve askeri yetkililer firari eri ikna etmeye çalışırken adı öğrenilemeyen bir uzman çavuş aracın ön kapısından girerek zanlıyı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışmaların ardından ikna olan asker, G3 piyade tüfeğiyle komutanına teslim oldu.  Asker, gözaltına alındı.

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