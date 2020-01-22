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Firari asker 26 yıl sonra yakalandı!

Kimliğini olmadığını söyleyen firari şahsın 58 yaşında olduğu öğrenildi

22 Ocak 2020 22:38

Diyarbakır'da 1994 yılında askerliğini yaptığı sırada birliğinden firar eden şahıs, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesindeki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçtaki yolcu, jandarmaya kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Şüpheli hareketleri üzerine de araçtan indirildi. Bunun üzerine cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etti.

Yapılan kimlik sorgusunda, şüphelinin, Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan aranan 58 yaşındaki H.S. olduğu tespit etildi. 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden firar ettiği ortaya çıkan H.S. gözaltına alındı. (DHA)

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