Firari 3 sanık için yapılan kırmızı bülten başvurusu reddedildi

Interpol, Ergenekon ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı sanığı olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dalan, emekli Tümgeneral Bakıcı ve eski Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Yaşer hakkında kırmızı bülten çıkarılması isteğini reddetti.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Interpol Genel Sekreterliği, halen Ergenekon ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı davalarında yargılanmakta olan ve yurtdışında bulundukları belirlenen 3 sanığın kırmızı bültenle tüm dünyada aranması yönündeki Türkiye’nin talebini geri çevirdi. İnterpol’ün, “gerekçelerin ikna edici olmadığını” görüşünü taşıdığı öğrenildi.



Milliyet’in aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol ve Sirene Dairesi Başkanlığı, İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde halen devam eden Ergenekon ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı davalarının sanıkları olan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Çağdaş Eğitim Vakfı eski Başkanı Gülseven Yaşer ile emekli tümgeneral Mustafa Bakıcı için ilgili mahkemelerden gelen karar gereği Interpol Genel Sekreterliği’ne “kırmızı bültenle arama” başvurusu yaptı.

Gerekçeler yetersiz

Türk Interpolü, kırmızı bülten başvuruları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yaparken, üç isim için kırmızı bültenler yayınlanıncaya kadar görüldükleri yerde yakalanarak Türkiye’ye iade edilmelerini sağlamak amacıyla “difüzyon” çıkartıldı.



Buna karşın, Türk Interpolü’nün değişik tarihlerde yaptığı kırmızı bülten başvurularını değerlendiren, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Interpol Genel Sekreterliği, Dalan, Yaşer ve Bakıcı için kırmızı bülten çıkartılarak, aranıp yakalanmaları taleplerinin uygun bulunmadığını Türkiye’ye bildirdi.

Difüzyon da geçersiz oldu

Bunun üzerine Türk Interpolü, Adalet Bakanlığı’na durumu bildirdi. Sanıklar için, haklarındaki iddialar ve soruşturmanın içeriğinin yer aldığı yeni dosyalar hazırlandı. Bu dosyalar değişik tarihlerde yeniden Interpol Genel Sekreterliği’ne gönderildi. Ancak, Interpol Genel Sekreterliği, kararında ısrar etti. İnterpol’ün, “gerekçeleri ikna edici bulmayarak” kırmızı bülten taleplerini reddettiği öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte, üç isimle ilgili olarak kırmızı bülten yayınlanması öncesindeki prosedür olan difüzyon uygulaması da geçersiz hale geldi. Interpol’ün bu kararına karşın, yargılamanın yapıldığı yerel mahkemelerce alınan yakalama kararları ise geçerliliğini koruyor.

Almanya da iade etmedi

Poyrazköy’de toprağa gömülü durumda bulunan silah ve mühimmatla ilgili açılan Ergenekon davasında yargılanan Bedrettin Dalan için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Şubat 2011’de kırmızı bültenle yakalama kararı vermişti. Dalan’ın bir süre önce Almanya’da olduğu belirlenmiş ve idadesi istenmişti. Alman makamları ise Dalan’ın iadesini kabul etmemişti.

Ergenekon davasının yurtdışında olduğu tespit edilen diğer sanığı olan, eski ÇEV Başkanı Gülseven Yaşer hakkında ise, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi uluslararası yakalama kararı vermişti ve yakalanması için İnterpol’e başvurulmuştu.

Girişimler sonuçsuz kaldı

İrtica ile Mücadele Eylem Planı davasıyla ilgili yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, emekli olduktan sonra yurtdışına kaçan ve halen yakalanamayan Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında yakalama kararı çıkarttı. Bakıcı’nın Beyaz Rusya‘ya gittiği öne sürülmüştü. Bu ülkede yeri tespit edilen Bakıcı için yapılan iade girişimleri henüz sonuçsuz.

Çömez de aranıyor

Ergenekon davasının diğer ünlü ismi eski AKP milletvekili Turhan Çömez’le ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkartmış ancak kırmızı bültenle aranmasına gerek görülmemişti. Çömez, 2008’den bu yana yakalama kararı gereğince aranıyor.