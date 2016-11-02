Fiorentina'yı istemedi, Galatasaray'a 'evet' dedi

Fiorentina’nın da istediği başarılı orta saha oyuncusu Nuri Şahin, kulübüne Galatasaray'a gitmek istediğini bildirdi. Sarı-kırmızılı ekip, ocakta transferi bitirmek için Alman yöneticilerle temaslarını hızlandırdı.

Galatasaray, devre arasında flaş isimleri kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Öncelikle orta sahaya güç katmak isteyen sarı-kırmızılılar, geçen günlerde Nuri Şahin'e teklif götürmüştü.



Borussia Dortmund'da yeteri kadar süre alamadığı için ayrılmayı kafasına koyan milli futbolcu, Teknik Direktör Thomas Tuchel'den de onay alınca Alman yöneticilerle durumunu konuştu.

2.5 yıllık sözleşme

Yapılan toplantıda kendisine “Sana Fiorentina da talip” denmesi üzerine Nuri Şahin'in “Galatasaray’a gitmek istiyorum. Siz de bu konuda yardımcı olun” ifadelerini kullandığı belirtildi.



Bu toplantı sonrasında Galatasaray, Alman kulübüyle bir kez daha masaya oturma kararı aldı. 2018'e kadar Dortmund ile sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusuna 2.5 yıllık sözleşme imzalatılması hedefleniyor.