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Spor

Fiorentina'ya 600 bin Euro ceza

FIFA, Fiorentina'nın 2006 yılında gerçekleştirdiği bir transferle ilgili olarak kulübe binlerce Euro'luk para cezası kesti.

17 Eylül 2009 03:00

FIFA, İtalya Seria takımlarından Fiorentina’yı, Fransa’nın Le Havre takımından transfer ettiği 18 yaşındaki Matthias Lepiller'in transferi nedeniyle suçlu buldu.

Le Havre kulübünün internet sitesinden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, FIFA, Fransız kulübünün başcurusu üzerine 2006 senesinde 18 yaşındaki Le Havre futbol okulu 'formasyon' futbolcusu  Matthias Lepiller'le sözleşme yapan Fiorentina kulübünü suçlu bularak 600 bin Euro tazminat ödemeye mahkum etti.

İtalyan kulübünde kendine bir türlü yer bulamayan genç Lepiller bugün Belçika 2. lig futbol futbol kulüplerinden Eupen'de futbol oynuyor.

FIFA daha önce de Fransa takımlarından Lens'in futbolcusu Gael Kakuta'ya 'usulsüz transfer' yaptığı gerekçesi ile Chelsea'ye 2011 yılına kadar transfer yasağı getirmişti.

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