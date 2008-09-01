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Spor

Fiorentina'nın şampiyonluk şansı yok

01 Eylül 2008 03:00


Mauro Camoranesi, takımının bu yıl şampiyonluğa oynayacağında ısrar ederken, Fiorentina'nın bu yarışa katılamayacağını iddia etti. Taraflar dün akşam Stadio Franchi'de karşı karşıya geldiler. Nedved ile ilk yarıda öne geçen Juventus, maçı kazanacak gibi duruyordu.

İkinci gol için bazı fırsatlar yakalamasına rağmen bunlardan sonuç çıkaramayan Juventus, 89. dakikada Gilardino'nun golüne engel olamayarak bir puana razı oldu. Camoranesi, "Galip gelebileceğimizi düşünüyorduk" dedi.

"Belli bir dakikaya kadar maçı kontrol ettik. Gol atacak gibi durmuyorlardı. 1-0 öne geçtikten sonra kontrolü tamamen almıştık. Berabere bittiği için çok üzgünüm"

Sezon başlamadan önce medya, şampiyonluk yarışı için beş takımdan bahsediyordu: Inter, Milan, Roma, Juventus ve Fiorentina. Fakat Camoranesi, Cesar Prandelli'nin takımının bu mücadele için henüz hazır olmadığını düşünüyor.

Siyah beyazlı ekip, ikinci hafta sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Fiorentina ise yükselişte olan Napoli ile deplasmanda mücadele edecek.

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