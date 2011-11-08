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Spor

Fiorentina'da Mihajlovic dönemi bitti ROMA (A.A)

08 Kasım 2011 13:20

-Fiorentina'da Mihajlovic dönemi bitti ROMA (A.A) - 08.11.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in görevine son verirken, takımın başına Delio Rossi'yi getirmeyi planlıyor.  Fiorentina, 2010'un Haziran ayında takımı UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne taşıma hedefiyle teknik patronluğa getirdiği, ancak bir türlü istenilen sonuçları almayı başaramayan Mihajlovic ile yollarını ayırdı. İtalyan kulübü, takımı 51 yaşındaki Delio Rossi'ye emanet etmeye hazırlanıyor. ''Mor menekşeler''in yöneticilerinin, Sırp teknik adama, dün akşam saatlerinde biraraya geldikleri toplantıda yolları ayırma kararını ilettikleri bildirildi. Takımı bundan sonra çalıştırması düşünülen ve Serie A'da pek çok kulüpte görev yapan deneyimli teknik direktör Delio Rossi ile de bugün görüşüleceği belirtildi.  Serie A'da bu sezon şu ana kadar oynanan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fiorentina, 12 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.  Teknik direktör Rossi ise son olarak Serie A ekiplerinden Palermo'da görev yapmıştı. Rossi, pembe-siyahlı takımı çalıştırdığı 2 sezon boyunca ligin güçlü ekiplerinden biri yapmış, son olarak geçen sezon FC Inter'e 3-1 kaybedilen İtalya Kupası finaline kadar yükselmesini sağlamıştı. 

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