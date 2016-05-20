Fiorentina: Gomez'in geleceği bizim elimizde

Beşiktaş'ın sezon başında Fiorentina'dan kiraladığı Mario Gomez için İtalyan ekibinin başkanı Mario Cognigni "Gomez'in geleceği Fiorenti'nanın elinde" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Alman futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı konusunda soru üzerine Cogningi, "Bu soruya cevap verip polemik başlatmak istemiyorum. Ama ikisinin de geleceği Fiorentina'nın ellerinde. Gomez'in yurt dışında yeniden başarılı olması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.





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Cognini 2013 yılında Bayern Münih'ten transfer ettikleri 30 yaşındaki golcü için "Onu transfer etmek için çok çaba sarfetmiştik. Kaderi bizim elimizde" ifadelerini kullandı.