Fiorentina dolu dizgin





Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında Lyon'a karşı oynadığı oyunla dudak ısırtan ve 2-0 öne geçmesine rağmen bir puana razı olan Fiorentina, evinde Bologna'yı ağırladı.



Hafta içi oynanan zorlu maçın yorgunluğunun etkisi Mor Menekşeli oyuncaların üzerinde belirgin şekilde gözlemleniyordu.Sahaya ligdeki ilk maçta alamadığı üç puana kavuşmak için çıkan ev sahibinin karşısında üç puanlı Bologna bulunuyordu. 37'de Gilardino'nun golüyle 1-0 öne geçen Fiorentina, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başarınca üç puan ev sahibinin oldu.



Fiorentina bu galibiyetle puanını dörde çıkarıp 12. sıraya yükselirken; Bologna üç puanda kalarak 16. sıraya geriledi.



