T24 LogoT24 Logo
Spor

Fiorentina dolu dizgin

22 Eylül 2008 03:00



Şampiyonlar Ligi grup ilk maçında Lyon'a karşı oynadığı oyunla dudak ısırtan ve 2-0 öne geçmesine rağmen bir puana razı olan Fiorentina, evinde Bologna'yı ağırladı.

Hafta içi oynanan zorlu maçın yorgunluğunun etkisi Mor Menekşeli oyuncaların üzerinde belirgin şekilde gözlemleniyordu.Sahaya ligdeki ilk maçta alamadığı üç puana kavuşmak için çıkan ev sahibinin karşısında üç puanlı Bologna bulunuyordu. 37'de Gilardino'nun golüyle 1-0 öne geçen Fiorentina, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başarınca üç puan ev sahibinin oldu.

Fiorentina bu galibiyetle puanını dörde çıkarıp 12. sıraya yükselirken; Bologna üç puanda kalarak 16. sıraya geriledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24