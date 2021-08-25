Fiorentina'da rota Zeki Çelik!

Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik ile ilgili transfer iddiaları geldi. Fiorentina'nın satın alma opsiyonuyla 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamak üzere olduğu bildirildi.

İlk olarak Fransız Le 10 Sport isimli internet sitesi, okuyucularına özel ibaresiyle paylaştığı haberde, "Olimpik Marsilya'ya sattığı Pol Lirola'nın yerini doldurmak için harekete geçen Fiorentina, Zeki Çelik ile ciddi şekilde ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

Fiorentina'nın 24 yaşındaki oyuncuyu istediği vurgulanırken, oyuncunun Fransız ekibiyle 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı.

2018 yazında İstanbulspor'dan transfer olduğu Lille'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Mehmet Zeki Çelik ile ilgili bir diğer iddia ise İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'dan geldi. Marzio, "Fiorentina, Lille ile satın alma opsiyonuyla kiralanması konusundaki görüşmelerde ilerleme kaydetti. Lille, satın alma opsiyonu için 12 milyon euro istiyor" şeklinde haber yaptı.

Zeki Çelik, geçen sezon lille ile çıktığı 35 maçta rakip fileleri dört kez havalandırdı, üç de asist yaptı. Milli futbolcu, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile birlikte, Fransa Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. (NTV Spor)