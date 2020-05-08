Fiorentina'da 6, Sampdoria'da 3 oyuncuda Koronavirüs tespit edildi

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da 6 kişide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, bir başka ekip Sampdoria'da ise 3 oyuncunun testinin pozitif olduğu açıklandı.



Fiorentina kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri sonucunda 3'ü futbolcu 3'ü çalışan 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. İsmi açıklanmayan bu kişilerin karantinaya alındığı kaydedildi.

Sampdoria kulübü ise, Covid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Daha önceden testi negatif çıkan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcularda herhangi bir belirti görülmediği ve oyuncuların karantinaya alınarak, ilgili protokoller doğrultusunda durumlarının gözlendiği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının İtalya'daki ilk döneminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif çıkmış, daha sonra bütün oyuncular iyileşmişti.