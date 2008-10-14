“Fiorentina Bayern’i yenebilir”



Wolfsburg’un savunma oyuncusu Andrea Barzagli, Fiorentina’nın Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını kazanabilecek güçte olduğunu ifade etti.





Milli maçlara verilen aradan sonra devam edecek Şampiyonlar Ligi maçlarından en çok dikkat çekeni Fiorentina’nın Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşma olarak gösteriliyor.



Wolfsburg’un defans oyuncusu Barzagli yakından tanıdığını belirttiği İtalyan ekibinin maçı kazanma yakın olduğunu ifade etti.



Maç hakkında kendisine sorulan soruları yanıtlayan Barzagli “Bayern zorlu bir dönem geçiriyor. Ama bu durumu düzeltebilecek kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroları var. Toni şimdiye kadar çok gol atmamış olabilir ama bu Fiaorentina’ya gol atamayacağı anlamına gelmez. Fiorentina bu maçı kazanabilecek güçte bir ekip,” dedi.



Barzagli sezon başında Fiorentina ile anlaşmış, fakat transfer gerçekleşmemişti. Bu konuyla ilgili de konuşan Barzagli şunları söyledi; “Fiorentina benim ilk tercihimdi. Fakat transferin gerçekleşmemesinden yine de pişmanlık duymuyorum.”

