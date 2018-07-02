Fintech 100'e başvurular başladı

Elif Varan / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - KPMG tarafından düzenlenen Fintech 100 araştırması için başvurular başlıyor. Fintech 100, küresel finansal hizmetler sektöründe en yenilikçi fintech şirketleri ile pazarın gelişen oyuncularını ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Türk fintech şirketlerini bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Fintech 100 araştırmasına katılmaya davet eden KPMG Türkiye, ‘en iyiler’ sıralamasına giden kapıları açıyor.

Başvurular 3 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Adaylar hem şirketleri hem de birlikte çalıştıkları şirketler adına katılabilecek.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, “Geçen yıl 29 ülkeden katılımcının yer aldığı araştırmada Türk fintech şirketi iyzico ilk 100’e girmeyi başardı ve bir ilke imza attı.

Türkiye’de fintech ekosisteminin her gün geliştiğini gösteren bu başarının daha da büyütülebileceğine inanıyoruz. Bu yıl da farklı büyüklükteki Türk fintech şirketlerini araştırmaya katılmaya çağırıyoruz” dedi.