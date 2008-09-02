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Spor

Finnan Espanyol'a transfer oldu

02 Eylül 2008 03:00


RCD Espanyol, 32 yaşındaki İrlandalı oyuncuyla anlaştığını resmi olarak duyurdu. Espanyol kulübü resmi internet sitesinde veteran oyuncuyla anlaştığını duyururken, bonservis bedeli hakkında bir açıklama yapmadı.

Finnan en son geçen hafta İrlanda formasıyla Gürcistan'a karşı oynamıştı. Fakat Finnan, bu sezon Premier Lig'de Liverpool formasını giyemedi. Rafa Benitez defansın sağında Alvaro Arbeloa'yı tercih ediyor.

Bu yüzden, 5 sezondur Liverpool için oynayan futbolcuya takımda ihtiyaç duyulmadığı için gitmesine izin verildi. Finnan, Espanyol'un Getafe ile içerde oynayacağı maça yetişebilecek.

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