Finlandiya'yı geçtik



12 Kasım'da Almanya'nın Dresden şehrinde başlayan 38. Satranç Olimpiyatları'nda 5. tur geride kaldı.



Bayanlar Finlandiya'yı 3-1 mağlup ederken, genel kategoride Letonya ile 2-2 berabere kaldık.



Letonya karşısında FM (fide ustası) Mustafa Yılmaz'ın galibiyetiyle öne geçtik. Mustafa Yılmaz, bu sene Mikhail Gurevich, Nikita Maiorov, Ahmed Adly ve Suat Atalık'tan sonra beşinci GM galibiyetini aldı. IM (Uluslararası Usta) Emre Can ise yılların tecrübesi GM (Büyükusta) Evgeny Sveshnikov'a kaybetti ve durum 1-1'e geldi. Sveshnikov, adını verdiği sistemleri oynayan genç uluslararası ustamız Emre Can'ı yenerek takımını yenilgiden kurtarırken IM Haznedaroğlu ve GM Gurevich, GM Meijers ve GM Miezis ile berabere yapınca takımımız 6 puana ulaştı.



Bayanlarda WFM (Bayan FIDE Ustası) Öztürk'ün galibiyetinin yanı sıra WIM (Bayan Uluslararası Usta) Yıldız ve WFM Yanık'ın beraberliklerinden sonra son olarak WIM Topel'in de kazanmasıyla Türkiye, Finlandiya'yı 3-1 yendi. Türkiye, kendisine göre reyting ortalaması düşük Finlandiya karşısında fazla zorlanmazken, WIM Topel başarılı performansını reytingi kendisinden fazla; fakat kendisine yakın olan WGM Sammalvuo(2248)'yu yenerek sürdürdü. Birinci masada 3,5/5 yapan WIM Topel'in yanı sıra WFM Kübra Öztürk de bugün kazandı ve galibiyeti getirdi. Kübra Öztürk şu ana kadar 4/5 yaparak 3.masada adeta takımın "skoreri" gibi puanlar topluyor. Altıncı turdaki rakiplerimiz Genel Kategoride Cezayir, Bayanlarda ise Kolombiya oldular.



Genel Kategoride ev sahibi Almanya-1, Rusya ile 2-2 berabere kalarak önemli bir başarıya imza attı. Ermenistan, Hollanda'yı 2,5-1,5 yenerken galibiyeti; GM Sargissian, GM Stellwagen karşısında kazanarak getirdi. Bayanlarda Çin, ne kadar büyük bir güç olduğunu Polonya gibi Avrupa'nın en iyi takımlarından birisini 3,5-0,5 yenerek gösterdi. Olimpiyat Şampiyonu Ukrayna da, Türkiye'nin ilk tur karşılaştığı Slovakya'yı 3-1 yendi. Bayanlardaki kritik karşılaşmada Rusya ve Gürcistan da 2-2 berabere kalınca, Çin boş güne rahat bir liderlikle girmiş oldu.