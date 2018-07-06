Finlandiyalı şirketten Putin-Trump zirvesine özel bira

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Temmuz'da bir araya geleceği Finlandiya'da bir bira şirketi, zirveye özel üreteceği bir birayı satışa sunacak. Dünya barışına katkı sağlamak isteyen şirket, sınırlı sayıda üretilecek biranın etiketi üzerinde de "Bunu yetişkin gibi çözelim" cümlesi yer alacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump 16 Temmuz'da ilk kez Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de özel formatta bir görüşme gerçekleştirecek. Dünyanın merakla beklediği bu görüşme için Finlandiyalı 'RPS (Rock-Paper-Scissors —Taş-Kağıt-Makas) Brewing' şirketi, sınırlı sayıda üreteceği özel bir birayı satışa sunacak.

Üzerinde 'Bunu yetişkin gibi çözelim' ifadelerinin yer alacağı bira etiketinde Putin ve Trump da taş-kağıt-makas oyunu oynarken resmedildi.

​Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Samuli Huhtanen "Sayın Putin ve Sayın Trump'ın başkentimiz Helsinki'de bir araya geleceğini duymak bizi çok mutlu etti. Alacakları zor kararlar, çözecekleri farklılıklar olduğunu biliyoruz. Bu nedenle onlara taş-kağıt-makas oyunuyla her şeyi yetişkinler gibi çözebileceğimizi hatırlatmak istedik. Yani dünya barışı için bir yardım eli uzatmak istedik" dedi.

Trump hiç içki içmezken, Putin de resmi etkinliklerle pek içmemeyi tercih ediyor. Huntanen 'evrensel içki' olarak nitelendirdiği bu biranın 'sadece liderlere değil daha fazla insana hizmet verme imkanı sağlamasını' umduğunu ifade etti.

Huhtanen zirve ile ilgili izlenimlerini de 'Bizim için dünyanın en güzel ülkesi olan Finlandiya'ya gelecek iki lideri de içtenlikle karşılıyoruz. Herhangi bir siyasi görüşümüz yok ancak liderlerin vakit ayırıp çok önemli konuları konuşacak olmasından mutluyuz" dedi.

Şirket ayrıca alkol tüketmeyenler için de aynı isimli bir kahveyi de satışa çıkarmayı planlıyor. Sadece 10.000 şişe bira ve 170 paket kahve üretecek şirket ürünlerini gelecek hafta piyasaya sunacak.