Finlandiya'dan demokrasi dersi

Avrupa Birliği (AB) üyesi Slovenya ve Finlandiya bir askeri alımla ilgili rüşvet iddiaları nedeniyle kanlı bıçaklı olurken, Fin medyasının henüz yargı aşamasındaki konu hakkında kamuoyunu bilgilendirici yayın yapması basın özgürlüğü konusunda derslik bir örnek oluşturdu.



Finlandiya hükümeti, Slovenya ile ilişkilerin bozulması pahasına ve tüm baskılara rağmen iddiaları ekranlarına taşıyan özerk Fin kuruluşu YLE televizyonuna geri adım attırmaya yanaşmadı.



Geçen hafta, Fin YLE televizyonu mayıs ortalarından bu yana Fin savunma sanayi şirketi Patria’nın Slovenya ve Mısır’a yaptığı satışlarda yolsuzluk yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak sürdürülen soruşturmayı Mot adlı haber programında ekranlarına getirdi.



Programda, soruşturma kapsamında birkaç kişinin tutuklandığı belirtildikten sonra Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın 278 milyon Euro’luk (402 milyon dolar) zırhlı araç satışından dolayı Patria’dan rüşvet aldığı iddiası dile getirildi.



Habere şiddetle tepki gösteren Slovenya Başbakanı Jansa, iddiaları reddetmesinin yanı sıra yayıncı televizyonun resmen özür dilemesini ve hükümetinin satışla ilgili olarak hazırladığı bir raporu yayımlamasını istedi.



Finlandiya hükümeti ise bu taleplere “YLE özerk bir kuruluştur” diyerek karşı çıktı. Hükümet, Finlandiya’da basın özgürlüğü var diyerek televizyona müdahale edemeyeceğini belirtirken, konu 2 ülkenin Dışişleri bakanlarını buluşturan AB’nin son Brüksel toplantısında gündeme geldi. Ancak Finli yetkililer, Slovenlerin yüz milyonlarca euro’luk alımı iptal etmesi riskini göze alarak geri adım atmadı. Finliler, “hukuken ispatlanmamış bir olay yayımlandığı için özür dilesek ne olur, hiç olmazsa ülkemiz yüz milyonlarca euro’luk ihracattan mahrum olmaz” demedi.



Tam da seçim zamanı



Slovenya Demokratik Partisi’nin (SDS) lideri ve 4 ortaklı sağ koalisyon hükümetinin başkanı olan Janez Jansa, hakkındaki söz konusu rüşvet iddialarının muhalefetteki merkez sol partiler tarafından itibarını sarsmak amacıyla ortaya atıldığını iddia etti. “Bu iddialar kişisel kabusum oldu” diyen Jansa, Finlandiya’nın Helsingin Sanomat gazetesine yaptığı açıklamada, Slovenya Savunma Bakanlığı ve Sloven generallerin de töhmet altında kaldığını belirtti.

Jansa, Slovenya’da 21 Eylül’de genel seçim yapılacağını kastederek “Fakat en önemli sorun 2 milyon Slovenyalı bu iddialara kilitlenmiş durumda. Bu durum seçim gününe kadar sürecek gibi” dedi.



Jansa: Bu erdemlilik değil



Rüşvet iddialarının ele alındığı Slovenya Parlamentosu’nun dünkü özel oturumunda konuşan Başbakan Jansa, suçlamaları “saçma ve yalan” olarak niteledi. Seçimler öncesinde yıpratılmak amacıyla bunun ortaya atıldığını söyleyen Jansa, “Rüşvet suçlaması erdemlilik değildir. Ben onu (iddiayı) şiddetle reddediyorum” dedi.



Slovenya’da yayımlanan Delo gazetesinde yer alan bir kamuoyu yoklamasına göre, Jansa’nın merkez sağ SDS partisi yüzde 23’lük halk desteğiyle önde gidiyor. Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti’nin destek oranı yüzde 21.

