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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya'daki saldırıda terör bağlantısı

Finlandiya polisi dün Turku kentinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının "terör amaçlı cinayetler" kapsamında incelendiğini açıkladı.

19 Ağustos 2017 15:22

Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Gece elde edilen bilgiler ışığında Turku'daki bıçaklı saldırı terör amaçlı cinayetler kapsamında inceleniyor" ifadesine yer verildi.

Polis saldırının failinin 18 yaşındaki bir Fas vatandaşı olduğunu açıkladı.

Turku kentindeki saldırının faili cuma günü iki kişiyi bıçaklayarak öldürmüş, sekiz kişiyi de yaralamıştı. Finlandiya polisi saldırganı bacaklarından vurarak durdurabilmiş ve gözaltına almıştı. Saldırgan daha sonra hastanede tedavi altına alınmıştı.

Finlandiya polisi cuma gecesi Turku kentinde bir eve baskın düzenlemiş ve beş kişiyi daha gözaltına almıştı. Soruşturmanın yetkililerinden Markus Laine, gözaltına alınan şahısların saldırganla irtibatlarının olduğunu kabul ettiklerini kaydetti. Söz konusu kişilerin saldırıyla bağlantılarının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Bayraklar yarıya indirildi

Saldırının ardından cumartesi günü ülke çapında bayraklar yarıya indirildi. Finlandiya polisi, bıçaklı saldırı sonrası Helsinki havalimanı ve metro istasyonlarında da güvenlik önlemlerini artırdı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/BW/AÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FinlandiyaTurkuUlusal Soruşturma BürosuFasMarkus LaineHelsinkiWelle Türkçe Reuters/dpa/BW/AÜ

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