-FİNLANDİYA'DA ZAFER MUHAFAZAKARLARIN HELSİNKİ (A.A) - 18.04.2011 - Finlandiya'da dün yapılan genel seçimlerde önceki hükümet ittifakında yer alan muhafazakarlar kıl payı zafer kazanırken, ülkede üçüncü siyasi güç haline gelen milliyetçiler tarihi ilerleme kaydetti. Seçim komisyonunun açıklamasına göre, 200 sandalyeli parlamentoda Ulusal Koalisyon (muhafazakar) 44, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) 42 ve tahminlerin üzerinde oy toplayarak üçüncü siyasi güç haline gelen milliyetçilerin Gerçek Finlandiyalılar partisi 39 sandalye kazandı. Böylece, Ulusal Koalisyon yüzde 20,4, SDP 19,1 ve Gerçek Finlandiyalılar yüzde 19 oy oranına ulaşırken, 2007'deki yüzde 67,9 katılım oranına karşılık bu seçimlerde katılım yüzde 70,4 oldu. Önceki Başbakan Mari Kiviniemi'nin yönetimindeki dördüncü büyük parti Merkez ise yüzde 15,8 oy oranıyla 35 sandalye elde etti. Önceki mecliste en küçük parti olan Gerçek Finlandiyalılar, sandalye sayısını 34 arttırarak önemli siyasi güç haline geldi.