T24 LogoT24 Logo
Dünya

FİNLANDİYA'DA ZAFER MUHAFAZAKARLARIN HELSİNKİ (A.A)

18 Nisan 2011 12:09

-FİNLANDİYA'DA ZAFER MUHAFAZAKARLARIN HELSİNKİ (A.A) - 18.04.2011 - Finlandiya'da dün yapılan genel seçimlerde önceki hükümet ittifakında yer alan muhafazakarlar kıl payı zafer kazanırken, ülkede üçüncü siyasi güç haline gelen milliyetçiler tarihi ilerleme kaydetti. Seçim komisyonunun açıklamasına göre, 200 sandalyeli parlamentoda Ulusal Koalisyon (muhafazakar) 44, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SDP) 42 ve tahminlerin üzerinde oy toplayarak üçüncü siyasi güç haline gelen milliyetçilerin Gerçek Finlandiyalılar partisi 39 sandalye kazandı. Böylece, Ulusal Koalisyon yüzde 20,4, SDP 19,1 ve Gerçek Finlandiyalılar yüzde 19 oy oranına ulaşırken, 2007'deki yüzde 67,9 katılım oranına karşılık bu seçimlerde katılım yüzde 70,4 oldu. Önceki Başbakan Mari Kiviniemi'nin yönetimindeki dördüncü büyük parti Merkez ise yüzde 15,8 oy oranıyla 35 sandalye elde etti. Önceki mecliste en küçük parti olan Gerçek Finlandiyalılar, sandalye sayısını 34 arttırarak önemli siyasi güç haline geldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24