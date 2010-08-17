Finlandiya'da sıcaklar can alıyor

T24- Finlandiya Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, geçen ay 4 bin 314 Finlandiyalının hayatını kaybettiğini bildirdi.





Önceki yıllarda temmuz ayında hayatını kaybedenlerin sayısının birkaç yüzü geçmediği, bu yıl sayının bu kadar artmasına aşırı sıcak havalardan kaynaklanan rahatsızlıkların yol açmış olabileceği kaydedildi.

Alışılmışın dışında sıcak havaların kalp ve tansiyon hastalarını önemli oranda etkilediğine dikkat çeken Finli doktorlardan Raija Malmström, birçok hastanın sıcakların gece de devam etmesinden dolayı uyuyamadıklarını ve bu yüzden yeterince dinlenemediklerini kaydetti.

Malmström, ayrıca hastanelere başvuran hastaların sayısında artış olduğunu ve bunun da hastane personeline ayrı bir yük getirdiğini söyledi.