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Dünya

Finlandiya'da sıcaklar can alıyor

Finlandiya'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların, temmuz ayında ülke genelinde ölen kişi sayısının artmasının nedeni olabileceği belirtildi.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Finlandiya Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, geçen ay 4 bin 314 Finlandiyalının hayatını kaybettiğini bildirdi.


Önceki yıllarda temmuz ayında hayatını kaybedenlerin sayısının birkaç yüzü geçmediği, bu yıl sayının bu kadar artmasına aşırı sıcak havalardan kaynaklanan rahatsızlıkların yol açmış olabileceği kaydedildi.

Alışılmışın dışında sıcak havaların kalp ve tansiyon hastalarını önemli oranda etkilediğine dikkat çeken Finli doktorlardan Raija Malmström, birçok hastanın sıcakların gece de devam etmesinden dolayı uyuyamadıklarını ve bu yüzden yeterince dinlenemediklerini kaydetti.

Malmström, ayrıca hastanelere başvuran hastaların sayısında artış olduğunu ve bunun da hastane personeline ayrı bir yük getirdiğini söyledi.

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