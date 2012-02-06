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Dünya

Finlandiya'da seçimi Niinistö kazandı     HELSİNKİ (A.A)

06 Şubat 2012 01:35

-Finlandiya'da seçimi Niinistö kazandı     HELSİNKİ (A.A) - 05.02.2012 - Finlandiya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini eski Maliye Bakanı Sauli Niinistö'nün kazandığı bildirildi.      Kesin sonuçlara göre Niinistö, oyların 63'ünü kazanırken çevreci aday Pekka Haavisto'nun oy oranı  yüzde 37'de kaldı.  63 yaşındaki Niinistö, 22 Ocak'ta yapılan ilk turu yüzde 37 oy oranıyla önde tamamlamış ancak gerekli olan yüzde 50 oy çokluğuna ulaşamamıştı.  İki yıl arka arkaya seçilen ve Finlandiya'nin en popüler cumhurbaşkanlarından biri olarak kabul edilen Tarja Halonen'in yerine geçecek olan Niinistö, 50 yıllık bir aradan sonra ülkenin ilk muhafazakar cumhurbaşkanı olacak.    İlk eşini bir trafik kazasında kaybeden Niinistö, iki oğluyla birlikte 2004 yılında Tayland'daki tsunami felaketinden kurtulmuştu.    Parlamentoya 1987 yılında giren Niinistö, Finlandiya'nın ortak para birimi avroya geçmeyi kabul ettiği 2002 yılında maliye bakanı olarak görev yapıyordu.  Seçim zaferini kutlamak için kısa bir konuşma yapan Niinistö, "Finlandiya cumhurbaşkanının, tüm halkın cumhurbaşkanı olabilmesi için farklı düşünce ve görüşleri dikkate alması gerektiğini anlaması gerekir" dedi. 

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