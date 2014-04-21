Finlandiya'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü; 8 ölü

Finlandiya'da gökyüzü dalışı yapmak isteyen paraşütçüleri taşıyan uçak, Jamijarvi kenti yakınında düştü. Kazada 8 paraşütçü yaşamını yitirdi. Aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. aralarında pilotun da bulunduğu 3 kişi, düşmeden önce uçaktan atlamayı başardı.

Olayla ilgili açıklama yapan kurtarma ekibinin başkanı İsmo Aaltonen, “Paraşütçüler atlamayı tercih etselerdi bugün hayatta olurlardı. Neden atlamadılar anlayamadık" dedi.

Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü sanılıyor.