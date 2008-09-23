Finlandiya'da kanlı okul baskını

Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Kauhajoki şehrinde bir meslek okuluna dalıp etrafa kurşun yağdıran 1986 doğumlu öğrenci saldırgan, 9 kişiyi öldürüp çok sayıda kişiyi yaraladıktan sonra kendini vurdu ancak ölmedi.Saldırıdan önce internette yayımladığı görüntülerde, katil zanlısının, elindeki silahla ateş ettiği görülüyor. Zanlı, "Ölme sırası sende" diyerek, toprak zemine yerleştirdiği kameranın yanıbaşına ateş ediyor.Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, saldırıyı düzenleyen kişinin, okulun 1986 doğumlu bir öğrencisi olduğunu bildirdi. Vanhanen, yarını yas ilan ederek, tüm bayrakların yarıya indirileceğini kaydetti.Finlandiya İçişleri Bakanı Anne Holmlund da yaptığı açıklamada, 9 kişiyi öldüren saldırganın, saldırıdan bir gün önce polis tarafından sorgulandığını ve serbest bırakıldığını bildirdi. Anne Holmlund, saldırganın, YouTube internet sitesinde silahla ateş ederken çekilen görüntülerinin yayımlandığı video kaydı için sorgulandığını, ancak polisin elinde yasal bir neden olmadığı için bu kişiyi serbest bıraktığını kaydetti. Bakan, saldırıda 22 kalibrelik silah kullanan saldırganın silahın ruhsatını geçen ay aldığını bildirdi.Olay sırasında okul binasında tahminen 200 öğrencinin bulunduğu bildirildi. Bölgedeki BBC muhabiri ve ulusal yayın kanalı YLE, saldırganın kayak maskesi taktığını, siyah giydiğini ve otomatik silah taşıdığını kaydetti.Suç oranı en düşük ülkelerden bir olan Finlandiya'da bu olay büyük şok yarattı. Bütün ülke olayı yayınlayan televizyon ekranlarına kilitlendi.Finlandiya'nın başkenti Helsinki'nin kuzeyindeki Tuusula'da geçen yıl kasım ayında Pekka-Eric Auvien adlı bir öğrenci bir liseyi silahla basarak 8 kişi öldürmüştü. Daha sonra intihar eden saldırganın kurşunlarına hedef olup can verenlerin 6'sı öğrenci, biri temizlikçi ve biri de okul müdürüydü.En huzurlu ülkelerden biri olmasına rağmen, dünyada silah sahibi sayısının en fazla bulunduğu ülkelerden de biri olan Finlandiya'da geçen yıl 8 kişinin öldüğü okul saldırısından sonra hükümet, silah sahibi olma yaşını yükseltmeyi taahhüt etmişti.Finlandiya medyası, YouTube sitesinde ateş eden bir kişinin video görüntüleriyle son okul saldırı arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü. YouTube'daki video görüntülerinden birinde deri ceketli genç bir erkek, bir atış poligonunda elindeki silahla arka arkaya ateş ederken görülüyor.Okuldaki saldırıdan 5 gün önce sitede yayımlanan bu kayıtta, görüntülerin çekildiği yerin Kauhajokiu olduğu belirtiliyor ve "Hayat bir savaş ve acı. Savaşını tek başına vereceksin" mesajına yer veriliyor.Bu videoyu siteye gönderen kişi ise kendini "22 yaşında Bay Saari" olarak tanıtıyor. Bu kişinin aynı siteye son 3 haftada silahla ateş ederken çekilmiş 3 video kaydı daha gönderdiği belirtiliyor. Bu kişinin en beğendiği video kayıtları arasında, 1999'da ABD'nin Colorado eyaletindeki okul saldırısı yer alıyor.Finlandiya'da geçen yıl 8 kişinin öldüğü okul saldırısını düzenleyen Pekka-Eric Auvinen de YouTube internet sitesine ailesi için bir intihar notu ve saldırının ipuçlarını veren bir video kaydı göndermişti.- 24 Mart 1998: ABD'de 12 yaşlarında 2 çocuk Arkansas'ta bir okulda ateş açtı, 4 kızla bir öğretmen öldü.- 20 Nisan 1999: ABD'de 17 ve 18 yaşındaki 2 genç, Colorado'daki bir lisede düzenledikleri silahlı saldırıda 12 öğrenci ile bir öğretmeni öldürüp intihar ettiler.- 8 Haziran 2001: Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir okulda akli dengesi yerinde olmayan bir kişi 8 öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü.- 26 Nisan 2002: Almanya'da Erfurt'ta bir lisede 12'si öğretmen, 2'si öğrenci 16 kişi, okulun 19 yaşındaki eski bir öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırgan genç katliamdan sonra intihar etti.- 3 Eylül 2004: Rusya'nın güneyindeki Beslan'da Çeçen savaşçılar bir okula baskın düzenledi. Güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi sonucunda 186'sı öğrenci 332 kişi hayatını kaybetti. Müdahalede baskıncılar da öldü.- 26 Kasım 2004: Çin'de bir lisenin yatakhanesinde ateş açan saldırgan 8 genci öldürdü, 4'ünü yaraladı.- 21 Mart 2005: ABD'nin Minnesota eyaletinde 16 yaşında bir genç okulunda 5'i lise öğrencisi 9 kişiyi öldürdü ve intihar etti.- 3 Ekim 2006: ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir okulda 5 kız öğrenci öldü, 6'sı ağır yaralandı.- 16 Nisan 2007: ABD'nin Virginia eyaletindeki Virginia Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde bir saldırgan 32 kişiyi öldürüp intihar etti.- 7 Kasım 2007: Finlandiya'da 18 yaşındaki genç başkent Helsinki'nin kuzeyindeki Tuusula'daki lisede ateş açıp 7 öğrenciyle okul müdürünü öldürdü, daha sonra intihar etti.- 8 Şubat 2008: ABD'nin Louisiana eyaletindeki teknik enstitüde bir kız öğrenci 2 kişiyi öldürdü ve intihar etti.- 14 Şubat 2008: ABD'nin kuzeyindeki Illinois eyaletindeki üniversite kampüsünde bir genç ateş açarak 5 kişiyi öldürdü. 15 kişiyi yaralayan saldırgan, daha sonra silahlarından birini kendisine doğrulttu.- 25 Şubat 2008: Çin'de 2 öğrenci okulun eski bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 4 kişiyi yaralayan öğrenci, daha sonra intihar etti.