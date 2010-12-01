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Dünya

FİNLANDİYA'DA GREV UÇUŞLARI DURDURDU HELSİNKİ (A.A)

01 Aralık 2010 17:03

-FİNLANDİYA'DA GREV UÇUŞLARI DURDURDU HELSİNKİ (A.A) - 01.12.2010 - Finlandiya havayolları kabin görevlilerinin yaptığı grevin ikinci gününde bugün, 200'den fazla iç ve dış hat uçuşunun yapılamadığı ve grevden 10 bin yolcunun etkilendiği bildirildi. Ulusal havayolları Finnair ile ucuz bilet imkanı sağlayan havayolu Blue 1'in bugün yine bütün uçuşları iptal ettiği kaydedildi. Yetkililer, dün de 100'den fazla uçuşun yapılamadığını belirtti.            Sendika ile havayolları arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar grev başlatmıştı. Görüşmelerde ana tıkanıklığı, çalışma saatleri ile uzun mesafe uçuşu mürettebatının izin günleri konusunun oluşturduğu belirtiliyor. Taraflar arasında henüz yeni bir görüşme takvimi belirlenmezken, grevin ne kadar süreceği bilinmiyor.

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