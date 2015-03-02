Finlandiya'da 3 Türk öldürüldü

Finlandiya'da bir restoranda üç Türk bıçaklanarak öldürüldü. Olay dün saat 13.00 sıralarında Laukaa kentinde Laukaantie 18 numarada bulunan Aziz ve Asiye Şekersöz çiftinin işlettiği Midia adlı Türk restoranında meydana geldi. Uzun yıllardır Finlandiya’da yaşayan ve çifte vatandaş olan Aziz ve Asiye Şekersöz, garsonları Kübra Turan’la birlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak öldürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Aile perişan durumda, maalesef orada bulunan yetkililerimiz konuya duyarsız iletişim sağlanamıyor, biz girişimlerimizi başlattık ailenin yanındayız" dedi.

DHA’nın haberine göre, polis, restoranda elleri kanlı bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki kişinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Şekersöz çiftinin biri kız ikisi erkek üç çocuğu bulunuyordu. Şekersöz Ailesi, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’e ulaşarak yardım talep etti. Tekin, bunun üzerine Helsinki Büyükelçiliği’ni arayarak durumu bildirip ilgilenilmesini istedi. Finlandiya polisinin cinayetle ilgili bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

Irkçı olduğu düşünülmüyor

Luakaa kentinde restoran işletmecisi ve Şekersözlerin akrabası Murat Sağır, saldırıyla ilgili şöyle dedi:

“Polis yabancı bir kişinin öldürdüğünü söyledi. Bazılarına göre cinayeti bir Roman işledi. Biz ırkçı bir cinayet olduğuna ihtimal vermiyoruz. Görgü tanığıyla konuştum fakat net bir bilgi elde edemedim. Kasabamızda herkes birbirini tanır. Eğer bu kasabadan bir Roman olsaydı muhakkak tanırdı. Polisin bizlere henüz bir bilgi vermedi. Yarın (bugün) saat 12.00’ye kadar bir bilgi vermezse kasabadakilerle karakola gidip bir açıklama yapmalarını talep edeceğiz.”

Gürsel Tekin'den kınama

Öte yandan, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin saldırıyı kınadı ve yetkilileri sorumlu olmaya davet etti. Tekin “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız sahipsiz değildir” dedi.

Şekersöz ailesinin yakınları, Tekin’e ulaşarak konu hakkında yardım istedi. Tekin, ailenin verdiği bilgilerin ardından Finlandiya’da bulunan işadamları ile CHP temsilciliğini arayarak konuyu araştırmalarını ve aileye destek olmalarını istedi.

Tekin, “Yurtdışında Türklere yönelik saldırıların sebebini tüm dünyaya duyurmamız gerekmektedir. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız sahipsiz değildir. Aile perişan durumda, maalesef orada bulunan yetkililerimiz konuya duyarsız iletişim sağlanamıyor, biz girişimlerimizi başlattık ailenin yanındayız” dedi.