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Dünya

Finlandiya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı

Finlandiya'nın güneyindeki Espoo kentinde, bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda altı kişi ölürken, saldırgan intihar etti.

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Ülkenin ikinci büyük şehri Espoo'daki alışveriş merkezine giren silahlı bir kişi kalabalığa ateş açtı, 4 kişiyi öldürdü. Saldırgan daha sonra kendini de vurdu.



Finlandiya'nın başkenti Helsinki yakınlarında büyük bir alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü. Saldırganın eski kız arkadaşının da daha sonra evinde ölü bulunduğu açıklandı. Saldırgan, daha sonra kendini vurdu.

Reuters ajansının son dakika haberine göre, isminin İbrahim Shkupolli olduğu belirlenen saldırgan, olay yerinden uzaklaştıktan sonra kendini vurdu. Polis yetkilileri, şüphelinin cesedinin kendi evinde bulunduğunu açıkladı.

Polis yetkilileri, ulusal yayın kuruluşu YLE'ye yaptıkları açıklamada, Helsinki yakınlarındaki Espoo kasabasının Sello adlı alışveriş merkezinin meyve-sebze reyonunda bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu biri kadın 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, 43 yaşındaki İbrahim Shkupolli adlı saldırganın milliyetini bilmiyor. Saldırganın yakalanması için alışveriş merkezi yönündeki bütün trenler durdurulmuştu.

Ayrıca ulusal yayın kuruluşu YLE, saldırganın eski eşinin cesedinin Espoo'daki bir apartman dairesinde bulunduğu haberini geçti ancak olayla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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