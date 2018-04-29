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BBC Türkçe

Finlandiya'da 789 çıplak, dünya rekoru için soğuk suya girdi

Ilosaari Rock Müzik Festivali'nin organizatörleri, bu alandaki rekorun kırıldığını açıkladı. Ancak rekorun kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin onayı bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

Finlandiya'da yüzlerce kişi bir dünya rekoru kırmak için çıplak olarak suya girdi.

Ülkenin doğusundaki Ilosaari Rock Müzik Festivali'nin organizatörleri, rekor denemesine 789 kişinin katıldığını açıkladı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre daha önce bu alandaki rekor, 2 yıl önce Avustralya'nın Perth kentinde 786 kişiye aitti.

Ancak rekorun kayıtlara geçmesi için Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin onayı bekleniyor.

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Organizatörler, soğuk suya 1000 kişinin girmesini umuyordu.

Daha önceki denemelerde olduğu gibi ssınırlı sayıda kişi toplansa da, denemenin başlamasından önce güneşin açması sayesinde bu sayı arttı.

Finlandiya 'da "avatouinti" adı verilen buzda açılan delikten suya girmek bir gelenek.

Ülkenin turizm yetkilileri bunu "enerji arttıran bir deneyim" olarak tanımlıyor.

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