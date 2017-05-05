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Dünya

Finlandiya, yeni çıkardığı 5 Euro'ların üzerinde Aylan’ın fotoğraflarını kullandı

Finlandiya bugüne kadar sadece 626 Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etti

05 Mayıs 2017 01:25

Finlandiya, 5 euroluk bozuk paralara, Suriye’den kaçmak isterken Ege Denizi’nde hayatını kaybederek kıyıya vuran Aylan Kurdi’nin fotoğrafını bastı.

Finlandiya’nın 100. bağımsızlık yıldönümüne özel bozuk paraları piyasaya sürmesinin ardından, dünyadaki adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla 5 euroluk bozuk parada, 2015’te çatışmalar nedeniyle Kobani’den kaçarken hayatını kaybeden Aylan Kurdi’nin fotoğrafı kullanıldı. Ülkemizde ve dünyada büyük ses getiren bu olay sonrasında küçük çocuğun yaşadıkları, adaletsizliğe dikkat çeken bir simge haline dönüşmüştü.

Bindikleri botun alabora olmasının ardından annesi ve 5 yaşındaki abisi Galib ile birlikte Ege Denizi’nde can veren Aylan’ın Bodrum sahiline vuran cesedi, tüm dünyayı sarsmış ve göçmenlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti.

UNICEF’în son raporuna göre 2016, 6 yıldır savaşın sürdüğü Suriye’deki çocuklar açısından en kötü yıl oldu. Öte yandan Finlandiya bugüne kadar sadece 626 Suriyeli mülteciyi ülkeye kabul etti.

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