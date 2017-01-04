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Dünya

Finlandiya ‘vatandaşlık maaşı’ uygulamasını başlattı

Finlandiya’da özel sektörde çalışan bir kişinin ortalama aylık geliri 3 bin 500 euro civarında

04 Ocak 2017 00:54

Finlandiya işsiz vatandaşlarına aylık 560 euro (yaklaşık 2 milyar TL) ‘temel vatandaşlık maaşı’ bağlayan ilk Avrupa ülkesi oldu. 

Pilot uygulama olarak başlatılan proje ile işsizliğin önüne geçileceği ileri sürülüyor. Başbakan Juha Sipila’nın merkez sağ hükümeti tarafından pilot uygulama olarak başlatılan proje ile ülkedeki işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçmek ayrıca ulusal harcamaları kısmak ve bürokrasiyi azaltmak amaçlanıyor. 

 

Her ay 560 euro

 

Uygulama ile rastgele belirlenecek 2 bin kişiye 2 yıl boyunca her ay 560 euro ödenecek. Bu kişilerin iş arayıp aramamasına ya da parayı nasıl harcadığına bakılmayacak. Programa katılan kişi iş bulsa da vatandaşlık maaşı almayı sürdürecek. Böylece iş bulmaları halinde maaşlarını kaybetme korkusundan kurtulacaklar. Zira Finlandiya’da birçok kişinin cömert ve karmaşık sosyal güvenlik sisteminden yararlanmayı tercih ederek, işe girmeyi reddetmesi ülkenin ciddi sorunlarından biri olarak görülüyor. 

Geçen kasım ayı istatistiklerine göre Finlandiya nüfusunun yüzde 8’i, yani yaklaşık 213 bin kişi işsiz durumda. Maaşların dağıtılmasından sorumlu olan KELA adlı Kurumun Araştırma Departmanının Başkanı Profesör Olli Kangas ‘vatandaşlık maaşı’ projesinin sonuçlarını görmek için beklemek gerektiğini vurguladı. Kangas “Bunun insanların nasıl davranmasına yol açacağını görmek bir hayli ilginç. Bu onların farklı işleri seçerek deney yapmalarına yol açacak mı? Yoksa bazı eleştirmenlerin iddia ettiği gibi hiçbir şey yapmadan ödeme aldıkları için onları daha da mı tembelleştirecek?” dedi. 

 

Ortalama aylık gelir 3 bin 500 euro

 

Kangas, asgari vatandaşlık maaşı uygulamasının gelecekte freelance (serbest) çalışanlar, küçük ölçekli girişimciler ve yarı zamanlı çalışanlar gibi alt gelir gruplarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceğini de belirtti. 

Resmi verilere göre, Finlandiya’da özel sektörde çalışan bir kişinin ortalama aylık geliri 3 bin 500 euro (13 milyar TL) civarında.

 

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