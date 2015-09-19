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Dünya
Deutsche Welle

Finlandiya sınır kontrollerine başladı

Sınır kontrollerine başlayan Avrupa Birliği ülkelerinin sayısına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

19 Eylül 2015 19:35


Sığınmacı akını karşısında sınırlarda kontrol uygulamasını ilk olarak Macaristan başlatmış, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler de bu örneği takip etmişti.

AB ve Schengen Bölgesi üyesi Finlandiya'nın da sınır kontrollerine başladığı bildirildi. Uygulama İsveç sınırındaki Tornio'da başladı.

Finlandiya İçişleri Bakanlığı, ülkeye kayıtsız sığınmacıların girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Finlandiya'nın devlet televizyonu YLE, sınır kapısında 100 kadar kişinin düzenlediği sığınmacı karşıtı gösterinin görüntülerini yayınladı. Göstericilerin "sınırı kapatın" yazılı dövizler taşıdıkları gözlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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SınırAvrupa BirliğiMacaristanAlmanya AvusturyaSlovakyaSlovenyaSchengen BölgesiFinlandiyaTornioBakanlığıYLEDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH

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