Finlandiya sınır kontrollerine başladı



Sığınmacı akını karşısında sınırlarda kontrol uygulamasını ilk olarak Macaristan başlatmış, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkeler de bu örneği takip etmişti.

AB ve Schengen Bölgesi üyesi Finlandiya'nın da sınır kontrollerine başladığı bildirildi. Uygulama İsveç sınırındaki Tornio'da başladı.

Finlandiya İçişleri Bakanlığı, ülkeye kayıtsız sığınmacıların girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Finlandiya'nın devlet televizyonu YLE, sınır kapısında 100 kadar kişinin düzenlediği sığınmacı karşıtı gösterinin görüntülerini yayınladı. Göstericilerin "sınırı kapatın" yazılı dövizler taşıdıkları gözlendi.